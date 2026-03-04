Российский вратарь рассказал об интересе к нему со стороны "Буде-Глимт"

"В 2022 году я был в шаге от перехода в "Буде-Глимт".
Отто Фредриксон, который когда-то играл в Нальчике, говорил, что Хайкин уходит в "Бристоль", а меня берут на его место. Думаю, что в такой клуб "Алания" меня бы точно отпустила. И тут бац — 24 февраля. Больше звонков не было", — отметил Солдатенко в беседе с "Чемпионатом".
Никита Хайкин выступает за "Буде-Глимт" с марта 2019 года. Он действительно уходил в английский "Бристоль", но, проведя там всего два месяца (25 января — 31 марта 2023), вернулся в норвежскую команду.
Ростислав Солдатенко с июля 2025 года выступает за московский "Торпедо" (14 матчей, 13 пропущенных мячей, 5 игр на ноль). Контракт футболиста с автозаводцами рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 700 тыс. евро.