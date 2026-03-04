Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:30
ОренбургНе начат
Ростов
18:30
Динамо МхНе начат
ЦСКА
20:45
КраснодарНе начат

Российский вратарь рассказал об интересе к нему со стороны "Буде-Глимт"

Голкипер московского "Торпедо" Ростислав Солдатенко рассказал, что одно время им интересовался норвежский клуб "Буде-Глимт".
Фото: ФК "Торпедо" Москва
По словам Солдатенко, его собирались подписать на место другого россиянина — Никиты Хайкина.

"В 2022 году я был в шаге от перехода в "Буде-Глимт".

Отто Фредриксон, который когда-то играл в Нальчике, говорил, что Хайкин уходит в "Бристоль", а меня берут на его место. Думаю, что в такой клуб "Алания" меня бы точно отпустила. И тут бац — 24 февраля. Больше звонков не было", — отметил Солдатенко в беседе с "Чемпионатом".

Никита Хайкин выступает за "Буде-Глимт" с марта 2019 года. Он действительно уходил в английский "Бристоль", но, проведя там всего два месяца (25 января — 31 марта 2023), вернулся в норвежскую команду.

Ростислав Солдатенко с июля 2025 года выступает за московский "Торпедо" (14 матчей, 13 пропущенных мячей, 5 игр на ноль). Контракт футболиста с автозаводцами рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 700 тыс. евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится