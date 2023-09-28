– Не знаем, что случится в будущем. В летнее трансферное окно мы с несколькими клубами как в России, так и за ее пределами. Мы ищем правильный вариант для Амара, пока такого не было. Но, возможно, лучше, если трансфера не случится, потому что сейчас он начал показывать хороший футбол.
29-летний Амар Рахманович является футболистом самарских "Крыльев Советов" с сентября 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с "волжанами" рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость боснийского футболиста в два миллиона евро. В нынешнем сезоне Рахманович сумел принять участие в девяти матчах самарчан. Он забил три мяча и сделал две результативные передачи.
Источник: "РБ Спорт"
Агент нападающего "Крыльев Советов" Рахмановича: мы ищем правильный вариант для Амара, пока такого не было
Младен Ратковица, агент футболиста самарских "Крыльев Советов" Амара Рахмановича, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ПФК "Крылья Советов"