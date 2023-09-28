— Тренер лучше знает, что с Джикией. Может, у него повреждение, поэтому дают передохнуть. Георгий в обойме, это самое главное. Есть конкуренция в "Спартаке", нужно узнать позицию главного тренера. Джикию это не расстроит, он будет больше пахать, чтобы играть.
29-летний Георгий Джикия является капитаном московского "Спартака". За столичный клуб он выступает с января 2017 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2024 года (с возможностью пролонгации еще на 12 месяцев). В нынешнем сезоне защитник сборной России принял участие в восьми матчах "Спартака". При этом уже на протяжении двух туров подряд Джикия не попадает в стартовый состав московского клуба.
Источник: "РБ Спорт"
Семшов – о непопадании Джикии в основу "Спартака": в команде есть конкуренция. Он будет больше пахать, чтобы играть
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов ответил на вопрос о том, почему защитник "Спартака" Георгий Джикия перестал попадать в стартовый состав московского клуба.
Фото: "Матч ТВ"