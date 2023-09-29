Ранее Юсупов заявил, что сочинский клуб должен вкладывать денежные средства для достижения высоких результатов.
– Не знаю, что Юсупов имел в виду. Что значит "вкладывать деньги"? Трансферы? Окно закрыто. На сегодняшний момент уже ничего не исправить, клуб стабилен. Не думаю, что в предыдущих сезонах были большие вливания. Просто удавалось находить более качественных футболистов за средние или небольшие деньги, – цитирует Точилина Sport24.
По итогам 9 сыгранных туров чемпионата России "Сочи" опустился на предпоследнюю, 15-ю строчку. В активе команды Александра Точилина шесть набранных очков. Южане потерпели 6 поражений подряд в РПЛ и Кубке страны. В последнем туре сочинский клуб проиграл в Самаре "Крыльям Советов" со счетом 1:2. В воскресенье, 1 октября, одноименная команда в гостях сыграет с воронежским "Факелом" в рамках 10-го тура Премьер-Лиги.
Точилин – о словах Юсупова: что значит "вкладывать деньги"? Трансферное окно закрыто
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин отреагировал на фразу полузащитника южан Артура Юсупова по поводу финансирования клуба.
Фото: ФК "Сочи"