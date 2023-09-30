"У них высокий уровень исполнителей, и неважно, в какой форме находятся. Они в любой момент могут решить эпизод", — сказал Горшков.
Отметим, что игра между командами состоится завтра, 1 октября, и пройдёт на самарской "Солидарность Самара Арене". Сейчас "Крылья Советов" занимают в турнирной таблице второе место, набрав 18 очков. у "Спартака" 16 очков и четвёртая строчка.
Источник: Metaratings.
Горшков: "Спартак" может решить любой эпизод, у них высокий класс исполнителей
Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков высказался в преддверии предстоящего матча со "Спартаком" в 10-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"