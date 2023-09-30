"Мажич мстит "Уралу" за критику? И что? Я должен взять и умыться? Лично мне, а не команде, наплевали в лицо, оскорбили. И что, я должен замолчать?" — сказал Иванов.
Напомним, президент клуба из Екатеринбурга ранее выступил с серьёзной критикой работы главы департамента РФС. После этого команда сыграла вничью с "Ростовом" (2:2) — в матче, в котором в её ворота назначили спорный пенальти.
Источник: Sport24.
Иванов: Мажич мстит "Уралу" за критику? Мне наплевали в лицо, оскорбили. Я должен замолчать?
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о своей критике в адрес главы департамента РФС Милорада Мажича.
Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов