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Иванов: Мажич мстит "Уралу" за критику? Мне наплевали в лицо, оскорбили. Я должен замолчать?

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Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о своей критике в адрес главы департамента РФС Милорада Мажича.
Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов
"Мажич мстит "Уралу" за критику? И что? Я должен взять и умыться? Лично мне, а не команде, наплевали в лицо, оскорбили. И что, я должен замолчать?" — сказал Иванов.

Напомним, президент клуба из Екатеринбурга ранее выступил с серьёзной критикой работы главы департамента РФС. После этого команда сыграла вничью с "Ростовом" (2:2) — в матче, в котором в её ворота назначили спорный пенальти.

Источник: Sport24.


Иванов Мажич РФС Урал
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