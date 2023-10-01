"Играю центральным защитником? Уже комфортно играть на этой позиции. Стоит ждать меня на позиции вратаря? Думаю, нет пока. Попозже", — сказал Мухин.
21-летний Мухин является воспитанником академии Коноплёва, а позднее также находился в "Крыльях Советов". С 2019 по 2021 год футболист выступал за "Локомотив", а затем перебрался за ЦСКА. На его счету два гола и голевая передача в 12 матчах текущего сезона.
Источник: Sport24.
Мухин: на позиции защитника чувствую себя комфортно. На вратаре пока не ждите, попозже
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин высказался об игре на позиции центрального защитника.
Фото: "Чемпионат"