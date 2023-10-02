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Салихова: Ивич был в моих списках в 2021 году, но совет директоров меня и слушать не стал

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Зарема Салихова высказалась об информации про желание "Спартака" выкупить контракт главного тренера "Краснодара" Владимира Ивича.
Фото: ФК "Краснодар"
"Когда я предлагала в 2021 году Де Дзерби, Ивич был в моих списках. Те же самые люди, которые в совете директоров и сейчас, даже слушать не стали: тренеры же без трофеев, без выигранных чемпионств. А теперь Ивича выкупать у "Краснодара"? Что за бред", — сказала Салихова.

Напомним, сербский специалист возглавил краснодарскую команду в январе 2023 года, заменив на этой должности Александра Сторожука. В оставшейся части сезона команда заняла шестое место в турнирной таблице, а в нынешнем располагается на первом, набрав в 10 матчах 24 очка.

Ранее появилась информация, что "Спартак" может выкупить Ивича в случае увольнения Абаскаля.

Источник: Metaratings.


Краснодар Спартак Салихова Ивич
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