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Клубы чемпионата России могут создать Кубок РПЛ в формате плей-офф

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Клубы высшего дивизиона чемпионата России рассматривают вариант создания Кубка РПЛ, который станет прототипом плей-офф чемпионата по итогам 30 туров регулярного сезона.
Фото: РФС
Как утверждает источник, в Кубке РПЛ примут участие 8 сильнейших команд по итогам 30 туров чемпионата. По этой причине матч за Суперкубок России будет перенесен на зимний период и с высокой долей вероятности пройдет за пределами страны. Кроме того, изучается вариант сокращения групповой стадии Кубка страны с 6-ти до 3 туров.

По итогам 10-ти туров чемпионата России "Краснодар" лидирует в таблице, имея на счету 24 очка. Вторыми в таблице РПЛ идут "Крылья Советов", на счету которых 21 очко. "Локомотив" набрал 18 очков и поднялся на третью строчку. Бессменный чемпион страны последних 5 лет "Зенит" располагается на текущей четвертой позиции.

Источник: "РБ Спорт"


РФС Суперкубок России
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