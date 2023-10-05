– Говорить особо нечего — люди все видят и понимают. Думаю, тренер уже ничего не сможет сделать с этой командой. Мог бы исправить ситуацию Черчесов? Да, он сможет. Особенно если учитывать его победный опыт с разными командами, который точно поможет.
34-летний Гильермо Абаскаль является главным тренером московского "Спартака" с лета 2022 года. Его текущий трудовой договор с красно-белыми рассчитан до июня 2025 года. В нынешнем сезоне под руководством испанского специалиста столичная команда уже обеспечила себе выход в плей-офф Кубка России по футболу. При этом в чемпионате страны после десяти туров москвичи занимают пятую строчку. Что касается Станислава Черчесова, который ранее уже тренировал спартаковцев, то он сейчас находится без работы.
Источник: Sport24
Филимонов: Абаскаль уже ничего не сможет сделать со "Спартаком". Ситуацию мог бы исправить Черчесов
Экс-голкипер "Спартака" Александр Филимонов высказался об игре красно-белых в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"