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Филимонов: Абаскаль уже ничего не сможет сделать со "Спартаком". Ситуацию мог бы исправить Черчесов

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Экс-голкипер "Спартака" Александр Филимонов высказался об игре красно-белых в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
– Говорить особо нечего — люди все видят и понимают. Думаю, тренер уже ничего не сможет сделать с этой командой. Мог бы исправить ситуацию Черчесов? Да, он сможет. Особенно если учитывать его победный опыт с разными командами, который точно поможет.

34-летний Гильермо Абаскаль является главным тренером московского "Спартака" с лета 2022 года. Его текущий трудовой договор с красно-белыми рассчитан до июня 2025 года. В нынешнем сезоне под руководством испанского специалиста столичная команда уже обеспечила себе выход в плей-офф Кубка России по футболу. При этом в чемпионате страны после десяти туров москвичи занимают пятую строчку. Что касается Станислава Черчесова, который ранее уже тренировал спартаковцев, то он сейчас находится без работы.

Источник: Sport24


Абаскаль Филимонов Спартак Черчесов
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