"Это один из наших самых талантливых футболистов в своем возрасте", — сказал Пивоваров.
19-летний спортсмен совершил свой дебют за московскую команду в игре с красно-белыми, забив третий мяч в ворота соперника. Зазвонкин является воспитанником "Тюмени", а в "Динамо" оказался в 2020 году.
Источник: Sport24.
Пивоваров — о Зазвонкине: это один из самых талантливых футболистов "Динамо" в своем возрасте
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о полузащитнике команды Иване Зазвонкине после игры со "Спартаком" (3:0) в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо"