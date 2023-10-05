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Пивоваров — о Зазвонкине: это один из самых талантливых футболистов "Динамо" в своем возрасте

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Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о полузащитнике команды Иване Зазвонкине после игры со "Спартаком" (3:0) в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо"
"Это один из наших самых талантливых футболистов в своем возрасте", — сказал Пивоваров.

19-летний спортсмен совершил свой дебют за московскую команду в игре с красно-белыми, забив третий мяч в ворота соперника. Зазвонкин является воспитанником "Тюмени", а в "Динамо" оказался в 2020 году.

Источник: Sport24.


Пивоваров Динамо
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