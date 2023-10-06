"На такие матчи любой игрок должен выходить на поле и биться. Даже если у тебя травма, делай укол — и вперед! В целом же "Спартак" сейчас в худшей ситуации, чем ЦСКА", — сказал Быстров.
Быстров отметил, что хоть у армейцев и семь ничьих в последних восьми матчах, у команды не было такого усиления, которое получил "Спартак" в летнее трансферное окно, поэтому, учитывая состав, "Спартак" должен располагаться не на пятой строчке турнирной таблицы.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Быстров: Спартак" сейчас в худшей ситуации, чем ЦСКА
Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался в преддверии предстоящего матча между ЦСКА и "Спартаком" в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"