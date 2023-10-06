"Был бы счастлив, если российские футболисты могли бы поступательно развиваться в РПЛ, совершенствоваться в нашей стране и радовать наших болельщиков. Но все мы понимаем, что в последние годы уровень футбола в России падает", — сказал Титов.
Ранее Титова раскритиковали за то, что экс-футболист посоветовал игрокам уезжать из РПЛ в европейские клубы. Многие посчитали, что таким образом Титов хочет ослабить родной чемпионат, однако спортсмен хотел пожелать футболистам лишь рост их профессиональных качеств, который можно добиться лишь в конкурентной среде.
Источник: Sport24.
Титов: хотелось бы, чтобы российские игроки развивались в РПЛ, но уровень нашего чемпионата падает
Бывший футболист Егор Титов объяснил свои слова про отъезд российских игроков в европейские клубы.
Фото: СЭ