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Титов: хотелось бы, чтобы российские игроки развивались в РПЛ, но уровень нашего чемпионата падает

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Бывший футболист Егор Титов объяснил свои слова про отъезд российских игроков в европейские клубы.
Фото: СЭ
"Был бы счастлив, если российские футболисты могли бы поступательно развиваться в РПЛ, совершенствоваться в нашей стране и радовать наших болельщиков. Но все мы понимаем, что в последние годы уровень футбола в России падает", — сказал Титов.

Ранее Титова раскритиковали за то, что экс-футболист посоветовал игрокам уезжать из РПЛ в европейские клубы. Многие посчитали, что таким образом Титов хочет ослабить родной чемпионат, однако спортсмен хотел пожелать футболистам лишь рост их профессиональных качеств, который можно добиться лишь в конкурентной среде.

Источник: Sport24.


Титов
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