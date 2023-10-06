- Неизвестно, что может в очередной раз прийти в голову Абаскалю. Надо вопросы задавать ему. Чехарду какую-то устроил с командой. Это уже не только мое мнение. Многие болельщики об этом говорят. Мое мнение, что это совсем запутавшийся в себе тренер, который не понимает ничего. Вполне возможно, что в матче против ЦСКА будет ничья, - передает слова Маклакова "СЭ".
В рамках 11 тура Российской премьер-лиги состоится московское дерби "Спартак" - ЦСКА, игра пройдет на домашнем стадионе красно-белых "Открытие Банк Арена". Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени 8 октября. По итогам десяти сыгранных туров в активе обеих команд по 16 набранных очков, в турнирной таблице красно-белые находятся выше - на пятом месте - за счет большего количества побед, "армейцы" идут седьмыми, уступая по личной встрече имеющему такое же количество турнирных баллов "Динамо".
Маклаков: неизвестно, что может прийти в голову Абаскалю, чехарду какую-то устроил со "Спартаком"
Актер и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков рассказал о своих ожиданиях от предстоящего дерби с ЦСКА в 11 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"