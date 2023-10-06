Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетик
22:00
АльмерияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
19:30
УдинезеНе начат
Лечче
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Страсбур
22:00
НантНе начат

Маклаков: неизвестно, что может прийти в голову Абаскалю, чехарду какую-то устроил со "Спартаком"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Актер и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков рассказал о своих ожиданиях от предстоящего дерби с ЦСКА в 11 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Неизвестно, что может в очередной раз прийти в голову Абаскалю. Надо вопросы задавать ему. Чехарду какую-то устроил с командой. Это уже не только мое мнение. Многие болельщики об этом говорят. Мое мнение, что это совсем запутавшийся в себе тренер, который не понимает ничего. Вполне возможно, что в матче против ЦСКА будет ничья, - передает слова Маклакова "СЭ".

В рамках 11 тура Российской премьер-лиги состоится московское дерби "Спартак" - ЦСКА, игра пройдет на домашнем стадионе красно-белых "Открытие Банк Арена". Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени 8 октября. По итогам десяти сыгранных туров в активе обеих команд по 16 набранных очков, в турнирной таблице красно-белые находятся выше - на пятом месте - за счет большего количества побед, "армейцы" идут седьмыми, уступая по личной встрече имеющему такое же количество турнирных баллов "Динамо".


Спартак ЦСКА Абаскаль Маклаков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится