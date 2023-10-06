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Хусаинов - о судействе дерби "Спартака" и ЦСКА: ВАР Турбин непременно совершит ошибку

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Экс-рефери Сергей Хусаинов прокомментировал выбор судейской бригады на матч 11 тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА.
Фото: ТАСС
- На мой взгляд, Евгений Турбин не просто может ошибиться на VAR, а непременно должен совершить ошибку. Он является в большой степени великолепным теоретиком, но никак не практиком, что имеет большее значение при такой работе. Позволю себе сказать, что считаю довольно непрофессиональным выбор судейской бригады на матч, - передает слова Хусаинова RT.

Ранее стало известно, что главным арбитром матча 11 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - ЦСКА назначен Кирилл Левников. В качестве видеопомощника арбитра ВАР на этой игре будет работать Евгений Турбин.

В активе "Спартака" и ЦСКА перед началом 11 тура чемпионата России по 16 очков, команды занимают пятое и седьмое места в турнирной таблице соответственно. Отставание красно-белых и красно-синих от лидирующего "Краснодара" составляет 8 очков.


Спартак ЦСКА Турбин Хусаинов
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