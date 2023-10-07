"Не могу сказать, что он устал... Для него это образ жизни, даже жизнь. Он всегда будет в футболе, возможно, в разных качествах. Наверное, у него сейчас временные трудности, но он может прибавить и дал бы "Спартаку" что-то новое", — сказал Филимонов.
Отметим, что ранее появилась информация о желании "Спартака" заменить главного тренера Гильермо Абаскаля одним из двух бывших наставников. Речь идёт про Станислава Черчесова, находящегося без работы и Валерия Карпина, совмещающего посты в "Ростове" и сборной России.
Источник: Sport24.
Филимонов: Карпин может прибавить и дать "Спартаку" что-то новое
Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов высказался на тему возможного назначения Валерия Карпина на пост главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"