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Агент Роши: Виллиан рад возможному уходу из ЦСКА зимой

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Маркос Тито, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, признался, что его клиент будет рад возможному уходу из "армейского" клуба во время зимнего трансферного окна.
Фото: ПФК ЦСКА
– Виллиан твердо стоит на ногах в ЦСКА. Покинет ли он клуб зимой? Он рад возможному уходу. Но все будет зависеть от того, поступит ли предложение, которое всех устроит. На данный момент ничего нет. Пока Виллиан сосредоточен на ЦСКА, – цитирует агента Sport24.

В сентябре 2022 года защитник Виллиан Роша перешел в московский ЦСКА из португальского "Портимоненсе", заключив контракт сроком на 3 года. В стартовавшем сезоне 28-летний бразилец принял участие в 13 играх в составе "армейцев", отметившись голевой передачей.

В воскресенье, 8 октября, "Спартак" примет ЦСКА на домашнем стадионе "Открытие Банк Арена" в 11-м туре чемпионата России. Центральный матч тура рассудит питерский арбитр Кирилл Левников, который подаст стартовый свисток в 19:00 по мск.

"Спартак" и ЦСКА входят в группу из четырех клубов, которые делят в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги места с пятого по девятое. Помимо "красно-белых" и "армейцев", по 16 очков также набрали екатеринбургский "Урал" и московское "Динамо".

ЦСКА в последнем туре чемпионата страны минимально одолел "Балтику" (1:0), а на неделе упустил победу в основное время над "Факелом" и проиграл воронежцам в серии 11-метровых ударов в Кубке России (1:1, 2:4 по пенальти).


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