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Орлов: это в Африке вождя снимают в ту же минуту, как не понравился. "Спартаку" с Абаскалем нужно думать о репутации

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Экс-телекомментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов высказал мнение о том, когда "Спартаку" нужно снимать главного тренера Гильермо Абаскаля.
Фото: Getty Images
- Если Абаскаля и снимать, то это надо делать в зимнюю паузу. Это в африканских странах бывает - не понравился вождь, его в ту же минуту снимают. Нужно думать о репутации клуба. При Федуне уже было большое количество тренеров. Плюс мне не нравится, что Жуков - депутат госдумы и Тарпищев - президент Федерации тенниса начинают советовать, что делать. Это же некорректно. Сам клуб тоже должен вести себя солидно, - передает слова Орлова Sport24.

"Спартак" в двух последних матчах во всех турнирах потерпел крупные поражения с суммарным счетом 0:7, уступив сначала самарским "Крыльям Советов" в выездном матче Российской премьер-лиги (0:4), а затем московскому "Динамо" в рамках 5 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В турнирной таблице РПЛ красно-белые с 16 очками в 10 сыгранных матчах занимают по ходу 11 тура седьмое место. 8 октября в матче 11 тура команда Гильермо Абаскаля сыграет на своем поле со столичным ЦСКА.


Спартак Абаскаль Орлов
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