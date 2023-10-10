"Я удивлен сначала принятым решением, а потом отозванным. Это не в традициях УЕФА, и видеть все это очень странно. Довольно странное поведение, даже слов не можем найти", — сказал Сорокин.
Напомним, изначально УЕФА принял решение вернуть юниорскую сборную России на международные соревнования, объяснив это тем, что дети не должны отвечать за поступки взрослых. Однако такое решение вызвало волну негодований у других футбольных ассоциаций, заявивших, что не будут играть против сборной России.
Источник: ТАСС.
Сорокин — о решении УЕФА по юниорам: это не в их традициях. Не можем найти слов
Бывший глава оргкомитета чемпионата мира-2018 и Евро-2020 Алексей Сорокин прокомментировал решение УЕФА аннулировать возвращение юниорской сборной России на международные соревнования.
Фото: Getty Images