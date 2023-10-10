"Проблемы — семейные, игровые — периодически возникают у всех футболистов. В общении надо где-то перетерпеть, где-то поддержать. Богданович находит нужные слова и подход к игрокам", — передает слова Симутенкова Sport 24.
Сергей Семак тренирует "Зенит" с 2018 года. Вместе с сине-бело-голубыми специалист 5 раз становился чемпионом страны. Также 4 раза выигрывал Суперкубок России и 1 раз становился чемпионом Кубка России.
Сейчас "Зенит" Семака идет на 3-м месте в РПЛ. Клуб из северной столицы набрал 20 очков в 11 матчах. Следующий матч в Российской Премьер-лиге сине-бело-голубые проведут с "Крыльями Советов". Игра пройдет 22 октября. Начало встречи назначено на 16:30.
Тренер "Зенита" — про Семака: Сергей умеет находить подход к игрокам
Тренер «Зенита» Игорь Симутенков рассказал, как Сергей Семак находит подход к игрокам "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"