"Иван не может быть вызван в сборную России, так же как не может быть вызван Францией, Испанией или Бразилией, поскольку не имеет гражданства этих стран. Подчеркиваю, что Проведель имеет только итальянское гражданство и только итальянский паспорт. Я не понимаю, почему вы продолжаете писать про Ивана", — передает слова Равы "СЭ".
Ранее появилась информация о том, что тренер вратарей сборной России Кафанов хотел пообщаться с Иваном насчет его игры за сборную России. Но итальянец отказался говорить с кем-либо из России.
Итальянский голкипер Проведель имеет российские корни по маминой линии. Сам голкипер признавался, что он наполовину итальянец и наполовину русский. Также игрок отмечал, что вызов в сборную России станет для него честью.
Россиия сыграет против Камеруна и Кении в октябре.
Агент Проведеля: Иван не может быть вызван в сборную России
Агент итальянского голкипера "Лацио" Ивана Проведеля Джованни Рава прокомментировал слова тренера вратарей сборной России Кафанова о вызове вратаря в состав национальной команды.
Фото: AFP