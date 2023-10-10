"Незаменимых футболистов, наверное, нет. Но Малком провел очень хороший сезон, сильно выделялся, часто забивал важные мячи. Многие моменты использовал в нашу сторону", — передает слова Сутормина "СЭ".
Малком ушел из "Зенита" минувшим летом. За новую команду бразилец сыграл 9 матчей и забил 6 мячей. В составе сине-бело-голубых вингер стал четырехкратным чемпионом России. Также игрок получил российское гражданство.
Сейчас "Зенит" идет на третьем месте в РПЛ. Команда Сутормина набрала 20 очков в 11 матчах.
Сутормин: Малком не является незаменимым
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин рассказал о том, как команда переживает уход полузащитника "Аль-Хиляля" Малкома из петербургской команды.
Фото: ФК "Аль-Хиляль"