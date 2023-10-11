– Я всегда за то, чтобы дать тренеру поработать и исправить ситуацию. С Абаскалем заключили долгосрочный контракт. Тут вопрос не только к тренеру, но и к игрокам, руководству и болельщикам – как можно сплотиться в этой ситуации и переломить не совсем удачный период в команде. Если у Абаскаля есть интерес и желание, ему надо дать поработать в "Спартаке". Думаю, ему дадут поработать, – цитирует Билялетдинова "Чемпионат".
Ранее Metaratings сообщило о том, что московский "Спартак" может отправить Гильермо Абаскаля в отставку с поста главного тренера команды в том случае, если "красно-белые" окажутся за пределами тройки лидеров перед зимней паузой в чемпионате России. Отмечалось, что Абаскаль заинтересован в том, чтобы "Спартак" завершил первую часть сезона в тройке лидеров. Именно такое требование выдвинуло к 34-летнему испанскому специалисту руководство московского клуба. В противном случае Абаскаль может лишиться своей должности уже в декабре текущего года.
Ранее гендиректор "Спартака" Олег Малышев признался, что Гильермо Абаскаль обладает большим кредитом доверия в клубе и опроверг слухи о вероятной отставке испанца. После 11-ти туров РПЛ "красно-белые" с 17 очками располагаются на 6-м месте в таблице. Отставание от замыкающего топ-3 "Зенита" составляет 3 очка.
Билялетдинов: если у Абаскаля есть интерес и желание, ему надо дать поработать в "Спартаке"
Бывший полузащитник московского "Спартака" и ливерпульского "Эвертона" Динияр Билялетдинов оценил шансы главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля сохранить свой пост.
Фото: ФК "Спартак"