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Дарья Карпина — о матче с Камеруном: совершенно другой футбол по сравнению с тем, что мы видели до этого

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Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказалась о матче национальной команды со сборной Камеруна (1:0).
Фото: личный архив Дарьи Карпиной
"Было видно, что все бьются, все играют. Наверняка сказалась и атмосфера, полный стадион на домашнем матче, сильный соперник. Мне кажется, что это совершенно другой футбол по сравнению с тем, что мы видели до этого. Сейчас точно нельзя упрекнуть ребят в том, что они выходят без желания играть", — сказала Карпина.

Дарья Карпина также отметила, что подобный матч выступает хорошим ответом для любых скептиков, выразив мнение, что в игре с Камеруном сборная России смотрелась интересно.

Это не последний товарищеский матч сборной России в октябре. 16 числа команда Валерия Карпина на поле одного из турецких отелей проведёт игру со сборной Кении. Больше матчей национальной команды в 2023 году не планируется.

Источник: "РБ Спорт".


Карпин Карпина Д Сборная России
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