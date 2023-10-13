"Было видно, что все бьются, все играют. Наверняка сказалась и атмосфера, полный стадион на домашнем матче, сильный соперник. Мне кажется, что это совершенно другой футбол по сравнению с тем, что мы видели до этого. Сейчас точно нельзя упрекнуть ребят в том, что они выходят без желания играть", — сказала Карпина.
Дарья Карпина также отметила, что подобный матч выступает хорошим ответом для любых скептиков, выразив мнение, что в игре с Камеруном сборная России смотрелась интересно.
Это не последний товарищеский матч сборной России в октябре. 16 числа команда Валерия Карпина на поле одного из турецких отелей проведёт игру со сборной Кении. Больше матчей национальной команды в 2023 году не планируется.
Источник: "РБ Спорт".
Дарья Карпина — о матче с Камеруном: совершенно другой футбол по сравнению с тем, что мы видели до этого
Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказалась о матче национальной команды со сборной Камеруна (1:0).
Фото: личный архив Дарьи Карпиной