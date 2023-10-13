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Дарья Карпина: муж абсолютно одинаково настраивается на все матчи, и неважно, играет сборная или "Ростов"

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Дарья Карпина, жена наставника сборной России Валерия Карпина, рассказала, что её муж одинаково относится ко всем соперникам как в национальной команде, так и в "Ростове".
Фото: личный архив Дарьи Карпиной
"Настраивался ли Карпин по-особенному на матч с Камеруном? Нет. Не знаю, поверят ли скептики, но Валерий Георгиевич абсолютно одинаково настраивается на все матчи, и неважно, играет сборная или "Ростов", — сказала Карпина.

Карпина отметила, что уважительно относится к любому сопернику, а ещё более уважительно — к своим футболистам и работе.

Валерий Карпин работает в сборной России с лета 2021 года. За это время национальная команда провела 14 матчей, из которых выиграла восемь, пять раз сыграла вничью и единожды проиграла.

Источник: "РБ Спорт".


Карпин Ростов Сборная России Карпина Д
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