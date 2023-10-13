"Настраивался ли Карпин по-особенному на матч с Камеруном? Нет. Не знаю, поверят ли скептики, но Валерий Георгиевич абсолютно одинаково настраивается на все матчи, и неважно, играет сборная или "Ростов", — сказала Карпина.
Карпина отметила, что уважительно относится к любому сопернику, а ещё более уважительно — к своим футболистам и работе.
Валерий Карпин работает в сборной России с лета 2021 года. За это время национальная команда провела 14 матчей, из которых выиграла восемь, пять раз сыграла вничью и единожды проиграла.
Источник: "РБ Спорт".
Дарья Карпина: муж абсолютно одинаково настраивается на все матчи, и неважно, играет сборная или "Ростов"
Дарья Карпина, жена наставника сборной России Валерия Карпина, рассказала, что её муж одинаково относится ко всем соперникам как в национальной команде, так и в "Ростове".
Фото: личный архив Дарьи Карпиной