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Булыкин — о матче России и Камеруна: впечатления от матча хорошие

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Экс-форвард немецкого "Байера 04 Дмитрий Булыкин поделился своими впечатлениями от матча сборной России против команды из Камеруна.
Фото: РИА Новости
"Впечатления от матча с Камеруном хорошие. И состав плюс-минус был боевой, и результат шикарный, и моменты были хорошие, и мотивация. Ощущения и эмоции уже намного лучше, чем было раньше," — передает слова Булыкина "СДЗД".
Вчера в 19:00 Сборная России встречалась с Камеруном. Матч проходил на "ВТБ Арене". Подопечные Валерия Карпина смогли одержать верх над африканским коллективом со счётом 1:0. Единственный гол национальной команды оформил нападающий ЦСКА Федор Чалов.

Следующий матч сборная России сыграет против Кении. Встреча пройдет 16 октября в 19:00.


Булыкин Сборная России Сборная Камеруна
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