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"Лацио" опроверг слухи об интересе к Тикнизяну

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Спортивный директор "Лацио" Анджело Фабиани отреагировал на слухи о том, что римляне интересуются защитником московского "Локомотива" Наиром Тикнизяном.
Фото: Getty Images
– Информация о том, что мы следим за Тикнизяном — неправда, — цитирует Фабиани Sport24.

Ранее издание Tuttomercatoweb сообщило о том, что итальянский "Лацио" заинтересован в трансфере защитника московского "Локомотива" Наира Тикнизяна. Сообщалось, что римляне просматривали игрока на матче сборной Армении с Латвией в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 году.

Напомним, Наир Тикнизян имеет действующее трудовое соглашение с московским "Локомотивом" до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в пять миллионов евро.


Лацио Локомотив Российские трансферы Тикнизян
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