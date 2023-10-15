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В "Фенербахче" опровергли интерес к подписанию хавбека ЦСКА Файзуллаева

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Член совета директоров "Фенербахче" Селахаттин Баки опроверг информацию об интересе команды к подписанию полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Это совсем не так", — заявил Баки.

Напомним, ранее появилась информация, что турецкий клуб был готов подписать молодого футболиста уже в зимнее трансферное окно. Отметим, что Файзуллаев — воспитанник "Пахтакора", из которого перешёл в ЦСКА летом 2023 года. Он стал лучшим игроком ЦСКА по версии болельщиков в сентябре.

Источник: "Спорт-Экспресс".


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