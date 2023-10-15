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Полузащитник "Сочи" Юсупов: боженька должен нам помочь

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Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов поделился мыслями о неудачных результатах южан в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
– Я адекватно оцениваю ситуацию. Будет у нас еще турбулентность, до зимы точно. Надо просто по максимуму до зимы брать очков. И уже с наступлением нового года, может быть, будут какие?то коррективы. Через работу, труд и какие?то хорошие дела боженька должен нам помочь.

После 11 туров Российской Премьер-Лиги футболисты "Сочи" сумели заработать шесть очков. В настоящее время они занимают 16 (последнее место) в турнирной таблице. Отметим, что южане имеют серию из шести поражений подряд в играх РПЛ.

Свой следующий матч в чемпионате России по футболу "Сочи" проведет 22 октября. Южане на выезде сыграют против екатеринбургского "Урала".

Источник: пресс-служба ФК "Сочи"


Сочи Юсупов
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