Как утверждает источник, 30-летний уругваец, получивший мышечное повреждение, занимается вместе с командой и готовится к ближайшему матчу против "Локомотива" в рамках 12-го тура чемпионата России. Московское дерби пройдет в субботу, 21 октября, на стадионе "РЖД Арена".
К противостоянию с "железнодорожниками" "Динамо" подходит в ранге 8-й команды таблицы Премьер-Лиги, имея на счету 17 очков. Отставание от идущего четвертым "Локомотива" после 11-ти сыгранных туров РПЛ составляет 2 очка.
Источник: Sport24
Защитник "Динамо" Лаксальт вернулся к тренировкам в общей группе после травмы
Защитник московского "Динамо" Диего Лаксальт вернулся к тренировкам в общей группе команды после мышечного повреждения.
Фото: ФК "Динамо"