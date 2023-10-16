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Защитник "Динамо" Лаксальт вернулся к тренировкам в общей группе после травмы

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Защитник московского "Динамо" Диего Лаксальт вернулся к тренировкам в общей группе команды после мышечного повреждения.
Фото: ФК "Динамо"
Как утверждает источник, 30-летний уругваец, получивший мышечное повреждение, занимается вместе с командой и готовится к ближайшему матчу против "Локомотива" в рамках 12-го тура чемпионата России. Московское дерби пройдет в субботу, 21 октября, на стадионе "РЖД Арена".

К противостоянию с "железнодорожниками" "Динамо" подходит в ранге 8-й команды таблицы Премьер-Лиги, имея на счету 17 очков. Отставание от идущего четвертым "Локомотива" после 11-ти сыгранных туров РПЛ составляет 2 очка.

Источник: Sport24


Динамо Локомотив Лаксальт Травмы
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