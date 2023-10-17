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Вратарь Камеруна Ондоа: в будущем могу оказаться в одном из клубов РПЛ. Не исключаю такой факт

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Вратарь французского "Нима" и сборной Камеруна Фабрис Ондоа после матча с командой России (1:1) не исключил, что в будущем может оказаться в одном из клубов РПЛ.
Фото: Getty Images
"Могу ли когда-нибудь перейти в РПЛ? У меня есть действующий контракт с "Нимом" из Франции. Но в будущем может произойти все, что угодно. Такой факт я не могу исключать", — сказал Ондоа.

27-летний Ондоа выступает за сборную Камеруна с сентября 2014 года. С тех пор он принял участие в 46 матчах, пропустив в них 37 голов и 21 раз сыграв "на ноль". На клубом уровне Ондоа представляет команду "Ним" из третьего дивизиона Франции.

Источник: "Спорт день за днём".


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