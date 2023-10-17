"Илья с Кенией средне отыграл, он может лучше. Не вижу, в чем он виноват", — сказал Сафонов.
Матч с Кенией (2:2) стал для вратаря "Урала" дебютной в составе сборной России. Спортсмен, права на которого принадлежат ЦСКА, ранее вызывался в расположение сборной России, но на поле не выходил.
В нынешнем сезоне за "Урал" Помазун в 15 матчах пропустил 18 мячей и шесть раз сыграл "на ноль".
Источник: Metaratings.
Агент Помазуна: с Кенией Илья отыграл средне, но не вижу, в чем он виноват
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря "Урала" Ильи Помазуна, отреагировал на игру футболиста за сборную России в матче с Кенией (2:2).
Фото: РФС