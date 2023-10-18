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Карпин: согласен, что матч с Камеруном был лучшим во время изоляции

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин согласился с мнением, что матч против Камеруна (1:0) стал для его команды лучшим во время изоляции.
Фото: Getty Images
"Матч со сборной Камеруна был лучшим за время изоляции? Да, разделяю это мнение. Не всё, понятно, но многие моменты порадовали. И отношение, и интенсивность", — сказал Карпин.

Матч со сборной Камеруна сборная России провела 12 октября на стадионе "ВТБ Арена" в Москве. Он закончился победой домашней команды со счётом 1:0 благодаря голу Фёдора Чалова.

Источник: "Чемпионат".


Карпин Сборная России Сборная Камеруна
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