"Матч со сборной Камеруна был лучшим за время изоляции? Да, разделяю это мнение. Не всё, понятно, но многие моменты порадовали. И отношение, и интенсивность", — сказал Карпин.
Матч со сборной Камеруна сборная России провела 12 октября на стадионе "ВТБ Арена" в Москве. Он закончился победой домашней команды со счётом 1:0 благодаря голу Фёдора Чалова.
Источник: "Чемпионат".
Карпин: согласен, что матч с Камеруном был лучшим во время изоляции
Главный тренер сборной России Валерий Карпин согласился с мнением, что матч против Камеруна (1:0) стал для его команды лучшим во время изоляции.
Фото: Getty Images