"Мне кажется, у любого русского футболиста есть мысли и желание поиграть за рубежом в топовых клубах. Другой вопрос, что не у всех есть предложения, — сказал Кривцов.
21-летний Кривцов выступает за краснодарскую команду с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах, забив гол. Ранее спортсмен привлекался в расположение сборной России, но в матчах участия не принимал.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Кривцов: у любого русского футболиста есть мысли и желание поиграть за рубежом в топовых клубах
Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов считает, что у любого российского игрока есть желание поиграть в Европе.
Фото: ФК "Краснодар"