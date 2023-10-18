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Кривцов: у любого русского футболиста есть мысли и желание поиграть за рубежом в топовых клубах

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Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов считает, что у любого российского игрока есть желание поиграть в Европе.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мне кажется, у любого русского футболиста есть мысли и желание поиграть за рубежом в топовых клубах. Другой вопрос, что не у всех есть предложения, — сказал Кривцов.

21-летний Кривцов выступает за краснодарскую команду с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах, забив гол. Ранее спортсмен привлекался в расположение сборной России, но в матчах участия не принимал.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Кривцов Краснодар
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