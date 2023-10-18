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Капитан "Динамо" Фомин пройдет новое медобследование после травмы голеностопа

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Капитану московского "Динамо" и полузащитнику сборной России Даниилу Фомину предстоит пройти новое медицинское обследование после травмы голеностопа.
Фото: РФС
Как утверждает источник, 26-летний футболист в ближайшие дни пройдет еще одно обследование поврежденного голеностопа, по результатам которого станут известны ориентировочные сроки возвращения спортсмена на поле. По предварительным оценкам, восстановление Фомина займет около двух недель.

Напомним, полузащитник сборной России получил травму голеностопа в первом тайме товарищеского матча против Кении (2:2) вследствие грубого подката соперника и не смог продолжить игру. На 28-й минуте его заменил хавбек "Гавра" Далер Кузяев.

21 октября "Динамо" в гостях сыграет с "Локомотивом" в московском дерби в рамках 12-го тура чемпионата России.

Источник: "Матч ТВ"


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