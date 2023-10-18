"Ждем возвращения из сборных Максима Шнапцева и Эдагара Севикяна, которые уже завтра должны прибыть в расположение команды. Все то, что мы запланировали в рамках подготовки к матчу со "Спартаком", выполняется. Все ребята с нетерпением ждут возобновления чемпионата", — передает слова Юрана пресс-служба "Пари НН".
"Пари НН" приедет в гости к "Спартаку" 22 октября. Начало встречи назначено на 14:00 по московскому времени.
"Пари НН" находится на пятом месте в чемпионате России. Подопечные Юрана набрали 17 очков в 11 матчах.
"Спартак" идет на шестой строчке в РПЛ. У красно-белых 17 очков в 11 турах чемпионата.
Тренер "Пари НН" Юран: все парни с нетерпением ждут матч со "Спартаком"
Наставник "Пари НН" Сергей Юран рассказал о подготовке команды к игре против московского "Спартака".
Фото: ФК "Пари НН"