Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Владивосток
1 - 0 1 0
РоторЗавершен
Волгарь
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
0 - 2 0 2
ФортеЗавершен
Черноморец
0 - 0 (П 4 - 1) 0 041
КАМАЗЗавершен
Химки
1 - 0 1 0
УфаЗавершен

Тренер "Пари НН" Юран: все парни с нетерпением ждут матч со "Спартаком"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник "Пари НН" Сергей Юран рассказал о подготовке команды к игре против московского "Спартака".
Фото: ФК "Пари НН"
"Ждем возвращения из сборных Максима Шнапцева и Эдагара Севикяна, которые уже завтра должны прибыть в расположение команды. Все то, что мы запланировали в рамках подготовки к матчу со "Спартаком", выполняется. Все ребята с нетерпением ждут возобновления чемпионата", — передает слова Юрана пресс-служба "Пари НН".

"Пари НН" приедет в гости к "Спартаку" 22 октября. Начало встречи назначено на 14:00 по московскому времени.

"Пари НН" находится на пятом месте в чемпионате России. Подопечные Юрана набрали 17 очков в 11 матчах.

"Спартак" идет на шестой строчке в РПЛ. У красно-белых 17 очков в 11 турах чемпионата.


Пари НН Спартак Юран
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится