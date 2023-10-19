– Понимали, что после потери некоторых ребят начнется перестройка, и на это уйдет некоторое время. В некоторых матчах мы теряем очки при довольно?таки хорошем качестве футбола. Но у нас опытная команда, которая представляет, куда она движется и зачем. Должны тренироваться, и результат придет.
Главный конкурент "Зенита" в этом сезоне? Исходя из того, как все идет на данный момент – "Краснодар". Назвал бы еще "Динамо". Мне очень симпатичен Марцел Личка, – приводит слова Кержакова "Российская Газета".
После 11-ти сыгранных туров чемпионата России "Краснодар" уверенно возглавляет таблицу, набрав 27 очков. Команда Владимира Ивича на 6 очков опережает идущих вторыми "Крылья Советов" из Самары. "Зенит" замыкает тройку лидеров, отставая от "быков" на 7 очков. "Локомотив" заработал 18 очков и расположился на 4-й позиции в РПЛ. Клубы, занимающие места с 5-го по 8-е, имеют одинаковое количество очков - 17. Среди них "Пари НН", "Спартак", ЦСКА и "Динамо".
Михаил Кержаков: главные конкуренты "Зенита" в этом сезоне – "Краснодар" и "Динамо"
Вратарь санкт-петербургского "Зенита" Михаил Кержаков назвал "Краснодар" и "Динамо" основными конкурентами "сине-бело-голубых" в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"