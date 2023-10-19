– Паршивлюк пока не работает в общей группе. Он пропустит матч с "Локомотивом", — передает слова источника близкого к клубу "РИА Новости".
Игра 12-го тура Российской Премьер-Лиги между "Локомотивом" и "Динамо" пройдет 21 октября. Она состоится в Москве на стадионе "РЖД Арена". Ее начало запланировано на 16:30 по столичному времени.
Напомним, 34-летний Сергей Паршивлюк в нынешнем сезоне принял участие в шести матчах московского "Динамо". Он не сумел отметиться баллами за результативность.
"РИА Новости": защитник "Динамо" Паршивлюк пропустит матч с "Локомотивом"
Защитник московского "Динамо" Сергей Паршивлюк не сможет сыграть в матче 12-го тура чемпионата России по футболу против столичного "Локомотива".
Фото: "Чемпионат"