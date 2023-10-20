– Недавно Валерий Георгиевич Карпин высказался о мотивации, все достаточно подробно объяснил. Соглашусь с ним. Пусть меня закидают камнями, но, конечно, когда речь идет не о официальном матче, а о товарищеском, мотивация не та, – приводит слова 36-летнего голкипера "Российская Газета".
После отстранения отечественных клубов и команд от официальных международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА россияне довольствуются проведением товарищеских матчей. В октябре сборная России провела 2 контрольных игры против представителей Африки.
12 октября команда Валерия Карпина в Москве на стадионе "ВТБ Арена" нанесла минимальное поражение Камеруну, принимавшему участие в чемпионате мира-2022 в Катаре. Встреча закончилась со счетом 1:0. Автором гола на 40-й минуте стал форвард ЦСКА Федор Чалов. 16 октября сборная России завершила международное окно результативной ничьей в Турции против национальной команды Кении - 2:2. В составе россиян отличились форвард "Спартака" Александр Соболев и хавбек ЦСКА Иван Обляков.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ранее рассказал о ведении переговоров с потенциальными соперниками сборной России в ноябре, однако не исключил, что россияне не проведут ни одной товарищеской игры в заключительном месяце осени 2023 года.
Вратарь "Зенита" Кержаков: когда речь идет о товарищеском матче, мотивация не та
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков объяснил отсутствие мотивации у футболистов сборной России в товарищеских играх.
Фото: ФК "Зенит"