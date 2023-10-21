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Агент Обухова: нам пока не поступало предложение от "Оренбурга" о продлении контракта

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Агент форварда "Оренбурга" Владимира Обухова Сергей Пушкин прокомментировал ситуацию с продлением истекающего соглашения игрока с клубом.
Фото: ФК "Оренбург"
- Понятно, что тренер сменился, произошла определенная встряска - положительная в плане эмоций. Володя доволен тренировочным процессом. "Оренбург" всегда ценит людей, которые долго находятся в команде. Здесь скорее вопрос к ним, планируют ли они продлевать контракт с Владимиром. Пока нам такого предложения не поступало. Как поступит, сядем за стол и будем обсуждать детали.

Воспитанник академии московского "Спартака" Владимир Обухов, играющий на позиции центрального нападающего, защищает цвета "Оренбурга" с зимы прошлого года. Действующий контракт форварда с клубом истекает в конце июня 2024 года. По информации сайта Transfermarkt текущая рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет 350 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Обухов принял участие в 10 играх за оренбургскую команду, в которых отличился тремя забитыми мячами. Всего на его счету 11+1 по системе гол плюс пас в 33 матчах за "Оренбург".

Источник: "РБ Спорт"


Обухов Оренбург
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