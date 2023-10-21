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Наумов: "Локомотив" был ближе к победе, Лещук спас "Динамо" от последнего удара Баринова

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Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал для Rusfootball.info ничью с "Динамо" (0:0) в матче 12 тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
- Удивительно, но сложно вспомнить, когда эти команды играли между собой 0:0. Надо же, так случилось! Но сама по себе игра была интересная. Обе команды хорошо выглядели. При этом в первом тайме "Локомотив" имел некоторое преимущество. Если бы они забили, то игра раскрылась бы, и голов было бы много. А так - играли на встречных курсах, никто не хотел уступать.

Но "Локомотив" в первом тайме выглядел лучше. И в конце второго тоже. Он был ближе к победе, нежели "Динамо". И последний удар Баринова, когда Лещук выручил, был просто спасением для динамовцев. Могли они и проиграть. Этот гол должен был состояться, "Локомотив" бы выиграл, но для "Динамо" это, наверное, показалось бы не совсем справедливым. Но футбол - справедливая игра: воздается по заслугам.


Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Локомотив Динамо Лещук Баринов Наумов
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