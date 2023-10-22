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Сенников — о матче с "Пари НН": "Спартаку" уже нельзя оступаться, команда выглядит не самым убедительным образом

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Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча "Спартака" с "Пари НН" в 12-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов
"Спартаку" уже нельзя оступаться, команда выглядит не самым убедительным образом. Конечно, красно-белые постараются более убедительно выиграть... "Пари НН" — стабильная команда. "Спартак" не сможет победить только на классе", — сказал Сенников.

По итогам 11 матчей "Спартак" набрал 17 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место (некоторые конкуренты уже провели матчи в 12-м туре). Столько же очков у "Пари НН", который идёт на строчку выше.

Матч между "Спартаком" и "Пари НН" начнётся в 14:00 мск. Он пройдёт на домашней арене москвичей.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Сенников Спартак Нижний Новгород
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