"Спартаку" уже нельзя оступаться, команда выглядит не самым убедительным образом. Конечно, красно-белые постараются более убедительно выиграть... "Пари НН" — стабильная команда. "Спартак" не сможет победить только на классе", — сказал Сенников.
По итогам 11 матчей "Спартак" набрал 17 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место (некоторые конкуренты уже провели матчи в 12-м туре). Столько же очков у "Пари НН", который идёт на строчку выше.
Матч между "Спартаком" и "Пари НН" начнётся в 14:00 мск. Он пройдёт на домашней арене москвичей.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Сенников — о матче с "Пари НН": "Спартаку" уже нельзя оступаться, команда выглядит не самым убедительным образом
Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча "Спартака" с "Пари НН" в 12-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов