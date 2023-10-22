"Джикия — отличный футболист, хороший защитник... Ему 30 лет, он еще спокойно поиграет лет пять на хорошем уровне в РПЛ, не надо ставить на нем крест. По меркам РПЛ это качественный защитник", — сказал Мостовой.
Напомним, в нынешнем сезоне капитан "Спартака" всё чаще оказывается на скамейке запасных во время матчей Российской Премьер-Лиги. В основном составе на позиции центральных защитников играют Алексис Дуарте и Срджан Бабич.
Источник: "РБ Спорт".
Александр Мостовой — про Джикию: отличный футболист, хороший защитник. Не надо ставить на нем крест
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказался о капитане команды Георгии Джикии.
Фото: СЭ