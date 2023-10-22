Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
1 - 4 1 4
СочиЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
Нижний НовгородЗавершен
Зенит
0 - 0 0 0
Крылья СоветовПерерыв
Ростов
19:00
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
5 - 3 5 3
СоколЗавершен
Волгарь
1 - 0 1 0
Алания2 тайм
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Химки2 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Тюмень1 тайм
Ленинградец
18:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
18:00
КубаньНе начат
Торпедо
19:30
СКА-ХабаровскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
18:30
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
0 - 1 0 1
Райо ВальеканоЗавершен
Жирона
0 - 1 0 1
Альмерия1 тайм
Вильярреал
19:30
АлавесНе начат
Барселона
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
1 - 0 1 0
МонцаЗавершен
Салернитана
0 - 0 0 0
Кальяри2 тайм
Болонья
2 - 0 2 0
Фрозиноне2 тайм
Аталанта
19:00
ДженоаНе начат
Милан
21:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
1 - 0 1 0
Боруссия МПерерыв
Хайденхайм
18:30
АугсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
2 - 1 2 1
РеннЗавершен
Лилль
1 - 0 1 0
Брест2 тайм
Нант
1 - 0 1 0
Монпелье2 тайм
Тулуза
1 - 1 1 1
Реймс2 тайм
Монако
18:05
МецНе начат
Лион
21:45
КлермонНе начат

Абаскаль – на вопрос о конфликте с Соболевым: это тема для невежд

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал слухи о конфликте с нападающим Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"
– Это тема для невежд, тех, кто не знает. Если вы не знаете информацию, те, кто пытается ее распространять, сделать какие-то домыслы, это не так. Есть футбол, есть то, как футболисты играют на поле. Есть уважение. Все.

Ранее журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил о том, что нападающий московского "Спартака" Александр Соболев несколько раз опоздал на командные завтраки. В связи с этим его отношения с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем испортились. И испанец на некоторое время отстранил форварда от тренировок в общей группе. Отметим, что Абаскаль не включил российского форварда в основной состав "Спартака" на игру 12-го тура чемпионата страны с нижегородским "Пари НН".

Источник: "Матч ТВ"


Абаскаль Спартак Соболев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится