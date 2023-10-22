– Это тема для невежд, тех, кто не знает. Если вы не знаете информацию, те, кто пытается ее распространять, сделать какие-то домыслы, это не так. Есть футбол, есть то, как футболисты играют на поле. Есть уважение. Все.
Ранее журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил о том, что нападающий московского "Спартака" Александр Соболев несколько раз опоздал на командные завтраки. В связи с этим его отношения с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем испортились. И испанец на некоторое время отстранил форварда от тренировок в общей группе. Отметим, что Абаскаль не включил российского форварда в основной состав "Спартака" на игру 12-го тура чемпионата страны с нижегородским "Пари НН".
Источник: "Матч ТВ"
Абаскаль – на вопрос о конфликте с Соболевым: это тема для невежд
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал слухи о конфликте с нападающим Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"