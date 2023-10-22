– Если какая-то команда захочет стать чемпионом, они должны брать Черчесова. Он максималист, концептуалист, может работать фундаментально. Сейчас Черчесов — тренерский джокер.
60-летний Станислав Черчесов в настоящее время находится без работы. Его последним клубом является венгерский "Ференцварош". Стан "зеленых орлов" Станислав Саламович покинул летом текущего года. Отметим, что в последние несколько недель в СМИ активно обсуждались слухи о возможном назначении Черчесова в клуб Российской Премьер-Лиги.
Источник: Sport24
Орлов: сейчас Черчесов — тренерский джокер
Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил навыки экс-наставника сборной России Станислава Черчесова.
Фото: "Матч ТВ"