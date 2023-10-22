Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
1 - 4 1 4
СочиЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
Нижний НовгородЗавершен
Зенит
0 - 0 0 0
Крылья СоветовПерерыв
Ростов
19:00
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
5 - 3 5 3
СоколЗавершен
Волгарь
1 - 0 1 0
Алания2 тайм
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Химки2 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Тюмень1 тайм
Ленинградец
18:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
18:00
КубаньНе начат
Торпедо
19:30
СКА-ХабаровскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
18:30
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
0 - 1 0 1
Райо ВальеканоЗавершен
Жирона
0 - 1 0 1
Альмерия1 тайм
Вильярреал
19:30
АлавесНе начат
Барселона
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
1 - 0 1 0
МонцаЗавершен
Салернитана
0 - 0 0 0
Кальяри2 тайм
Болонья
2 - 0 2 0
Фрозиноне2 тайм
Аталанта
19:00
ДженоаНе начат
Милан
21:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
1 - 0 1 0
Боруссия МПерерыв
Хайденхайм
18:30
АугсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
2 - 1 2 1
РеннЗавершен
Лилль
1 - 0 1 0
Брест2 тайм
Нант
1 - 0 1 0
Монпелье2 тайм
Тулуза
1 - 1 1 1
Реймс2 тайм
Монако
18:05
МецНе начат
Лион
21:45
КлермонНе начат

Орлов: сейчас Черчесов — тренерский джокер

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил навыки экс-наставника сборной России Станислава Черчесова.
Фото: "Матч ТВ"
– Если какая-то команда захочет стать чемпионом, они должны брать Черчесова. Он максималист, концептуалист, может работать фундаментально. Сейчас Черчесов — тренерский джокер.

60-летний Станислав Черчесов в настоящее время находится без работы. Его последним клубом является венгерский "Ференцварош". Стан "зеленых орлов" Станислав Саламович покинул летом текущего года. Отметим, что в последние несколько недель в СМИ активно обсуждались слухи о возможном назначении Черчесова в клуб Российской Премьер-Лиги.

Источник: Sport24


Орлов Черчесов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится