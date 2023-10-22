— Для нас это долгожданная победа, очень важная во всех аспектах. Ребята заждались. Мы очень рады, но понимаем, что это только первая ступенька. Нам еще много таких ступенек нужно пройти, чтобы дойти до окончательного пути, который дает нам право претендовать на большее, чем мы имеем на текущий момент.
Напомним, сегодня, 22 октября 2023 года, в Екатеринбурге была проведена очередная игра 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках нее местный "Урал" сыграл против "Сочи". Встреча завершилась победой подопечных Александра Точилина со счетом 4:1. Благодаря успешному для себя результаты южане сумели заработать девять очков. При этом "Сочи" продолжает занимать последнее (16) место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Точилин – о матче "Сочи" с "Уралом": долгожданная победа, ребята заждались
Наставник "Сочи" Александр Точилин прокомментировал победу южан над "Уралом" (4:1) в матче 12-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Сочи"