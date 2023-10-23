– После игры с "Ростовом" все расстроены, но надо поднять голову и идти дальше. Другого выхода нет. Что нужно сделать, чтобы подняться вверх по таблице? Без понятия, но уверен, что все будет хорошо.
Вчера, 22 октября 2023 года, в Ростове состоялся очередной матч 12-го тура чемпионата России по футболу. В рамках него местный "Ростов" сыграл против "Ахмата". Клуб из Грозного потерпел поражение со счетом 0:3.
После 12-ти туров Российской Премьер-Лиги "Ахмат" имеет на своем счету 12 набранных баллов. Грозненский клуб занимает 12 место в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Полузащитник "Ахмата" Швец: без понятия, что нужно сделать, чтобы подняться вверх по таблице
Полузащитник грозненского "Ахмата" Антон Швец высказался о турнирном положении своей команды в Российской Премьер-Лиге.
Фото: "Чемпионат"