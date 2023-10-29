"Если ты хочешь побеждать в каждом матче, ты должен подстраиваться под ситуацию. И тем более если ты "Спартак" с многомиллионным бюджетом, если ты бьешься за чемпионство. Тебе без разницы должно быть, на каком поле ты играешь", — сказал Котов.
Котов сказал, что ему без разницы на то, что "Спартак" считают командой техничной и кружевной и тот факт, что газон мог повлиять на игру красно-белых.
Напомним, многие представители "Спартака" связали неудачу в этом матче с состоянием газона на поле в Воронеже. "Спартак" потерпел пятое поражение в 13 матчах РПЛ.
Источник: "РБ Спорт".
Директор "Факела" — о "Спартаке": многомилионная команда. Должно быть без разницы, где играть
Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов отреагировал на жалобы представителей "Спартака" о качестве поля на стадионе в Воронеже после матча команд (2:0) в 13-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"