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Директор "Факела" — о "Спартаке": многомилионная команда. Должно быть без разницы, где играть

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Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов отреагировал на жалобы представителей "Спартака" о качестве поля на стадионе в Воронеже после матча команд (2:0) в 13-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Если ты хочешь побеждать в каждом матче, ты должен подстраиваться под ситуацию. И тем более если ты "Спартак" с многомиллионным бюджетом, если ты бьешься за чемпионство. Тебе без разницы должно быть, на каком поле ты играешь", — сказал Котов.

Котов сказал, что ему без разницы на то, что "Спартак" считают командой техничной и кружевной и тот факт, что газон мог повлиять на игру красно-белых.

Напомним, многие представители "Спартака" связали неудачу в этом матче с состоянием газона на поле в Воронеже. "Спартак" потерпел пятое поражение в 13 матчах РПЛ.

Источник: "РБ Спорт".


Котов Факел Спартак
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