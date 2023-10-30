"Думаю, для белорусского футбола это был бы большой плюс. Для российского? Надо посмотреть, какой будет бюджет у команд, кто может включиться. Разница между российским и белорусским футболом на сегодняшний день большая", — сказал Личка.
Ранее сообщалось, что подобное решение может быть рассмотрено, однако подтверждения этой информации так и не нашлось. Действующим чемпионом России является "Зенит", который побеждал в РПЛ пять лет подряд. Сейчас команда располагается на втором месте, отставая по итогам 13 туров от "Краснодара" на два очка.
Источник: Metaratings.
Личка — о командах из Белоруссии в чемпионате России: разница между российским и белорусским футболом большая
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка отреагировал на возможное включение в чемпионат России команд из Белоруссии.
Фото: ФК "Динамо"