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Личка — о командах из Белоруссии в чемпионате России: разница между российским и белорусским футболом большая

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка отреагировал на возможное включение в чемпионат России команд из Белоруссии.
Фото: ФК "Динамо"
"Думаю, для белорусского футбола это был бы большой плюс. Для российского? Надо посмотреть, какой будет бюджет у команд, кто может включиться. Разница между российским и белорусским футболом на сегодняшний день большая", — сказал Личка.

Ранее сообщалось, что подобное решение может быть рассмотрено, однако подтверждения этой информации так и не нашлось. Действующим чемпионом России является "Зенит", который побеждал в РПЛ пять лет подряд. Сейчас команда располагается на втором месте, отставая по итогам 13 туров от "Краснодара" на два очка.

Источник: Metaratings.


Личка Динамо Сборная России Сборная Белоруссии
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