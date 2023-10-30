– В футболе всякое бывает. Математически не все потеряно, впереди много игр. Впереди нас ждет вторая часть чемпионата, которая иногда играет злую шутку со многими командами, а другие набирают хорошую форму. Я бы не стал хоронить "Спартак".
В 13-м туре чемпионата России по футболу московский "Спартак" на выезде сыграл против воронежского "Факела". Красно-белые потерпели поражение со счетом 0:2. В настоящее время подопечные Гильермо Абаскаля имеют на своем счету 20 набранных баллов. Столичный клуб занимает шестое место в турнирной таблице.
Источник: Metaratings
Глушаков – о шансах "Спартака" на чемпионство: я бы не стал их хоронить
Бывший игрок московского "Спартака" Денис Глушаков ответил на вопрос о том, могут ли красно-белые выиграть чемпионат России в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"