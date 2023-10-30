Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гранада
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
20:30
АталантаНе начат
Лацио
22:45
ФиорентинаНе начат

Глушаков – о шансах "Спартака" на чемпионство: я бы не стал их хоронить

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок московского "Спартака" Денис Глушаков ответил на вопрос о том, могут ли красно-белые выиграть чемпионат России в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
– В футболе всякое бывает. Математически не все потеряно, впереди много игр. Впереди нас ждет вторая часть чемпионата, которая иногда играет злую шутку со многими командами, а другие набирают хорошую форму. Я бы не стал хоронить "Спартак".

В 13-м туре чемпионата России по футболу московский "Спартак" на выезде сыграл против воронежского "Факела". Красно-белые потерпели поражение со счетом 0:2. В настоящее время подопечные Гильермо Абаскаля имеют на своем счету 20 набранных баллов. Столичный клуб занимает шестое место в турнирной таблице.

Источник: Metaratings


Спартак Глушаков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится